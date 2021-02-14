В Азербайджане еще 140 человек вылечились от COVID-19, выявлено 128 новых случаев заражения
БАКУ /Trend/ - Сегодня в Азербайджане выявлено еще 128 случаев заражения коронавирусом (COVID-19), 140 человек вылечились, двое скончались, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабмине.
До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 232 123 случая заражения коронавирусной инфекцией, 226 654 человека вылечились, 3180 – скончались, число активных больных – 2289.
За последние сутки для выявления коронавируса проведено 6647 тестов, в целом за время пандемии – 2 501 845 тестов.
(Редактор: Надир Насиров)
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