TƏBİB о сроке иммунитета к COVID-19 после вакцинации
БАКУ /Trend/ - Согласно проведенным в Турции исследованиям, эффективность вакцины, используемой в Азербайджане от COVID-19, составляет 92%.
Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.
"Минимальный срок иммунитета к вирусу после вакцинации составляет 1 год, а максимальный срок пока не подтвержден", - сказали в TƏBİB.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)
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