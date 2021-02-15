TƏBİB о сроке иммунитета к COVID-19 после вакцинации

БАКУ /Trend/ - Согласно проведенным в Турции исследованиям, эффективность вакцины, используемой в Азербайджане от COVID-19, составляет 92%.

Об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на TƏBİB.

"Минимальный срок иммунитета к вирусу после вакцинации составляет 1 год, а максимальный срок пока не подтвержден", - сказали в TƏBİB.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)