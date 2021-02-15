Китай передаст правящей партии Азербайджана 10 тыс. доз вакцины от коронавируса

БАКУ /Trend/ - ЦК Компартии Китая передаст правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 тысяч доз вакцины от коронавируса.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПЕА, об этом сказал завотделом Управления по внешним связям ЦК Компартии Китая Джан Дженкун.

По его словам, вакцины будут переданы ПЕА с целью оказания помощи безвозмездно, и в случае необходимости их количество может быть увеличено.

Отметим, что ПЕА и Компартия Китая тесно сотрудничают более 20 лет.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)