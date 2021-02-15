Китай передаст правящей партии Азербайджана 10 тыс. доз вакцины от коронавируса
БАКУ /Trend/ - ЦК Компартии Китая передаст правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) 10 тысяч доз вакцины от коронавируса.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ПЕА, об этом сказал завотделом Управления по внешним связям ЦК Компартии Китая Джан Дженкун.
По его словам, вакцины будут переданы ПЕА с целью оказания помощи безвозмездно, и в случае необходимости их количество может быть увеличено.
Отметим, что ПЕА и Компартия Китая тесно сотрудничают более 20 лет.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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