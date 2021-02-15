После вакцинации чувствую себя хорошо - глава представительства ВОЗ в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - После вакцинации от COVİD-19 я продолжила заниматься своими делами, на данный момент чувствую себя очень хорошо, никакого дискомфорта нет.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала глава представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

По словам Харманджи, сегодня она получила первую дозу вакцины от коронавируса: «Благодарю азербайджанское государство за эту возможность. Чем больше людей вакцинируется, тем больше мы продвинемся в борьбе с пандемией коронавируса».

Глава представительства ВОЗ призвала всех вакцинироваться.

Отметим, что Ханде Харманджи прошла вакцинацию в Бакинском оздоровительном центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)

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