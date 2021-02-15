Завтра в регионах Азербайджана возможны осадки

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра ожидается переменная облачность, ночью и утром местами морось, будет преобладать умеренный северный ветер, передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 3-5, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В регионах Азербайджана во вторник ожидаются осадки, в горных районах - снег, временами интенсивного характера. Местами ожидается туман. Умеренный западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 7-11 градусов тепла, в горах ночью 0-4 градуса тепла, на высокогорных территориях 0-5 градусов мороза, днем - 4-8 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Натаван Эфендиева)