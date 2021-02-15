Фонд "YAŞAT" откроет счета в размере 5000 манатов на имена еще двух новорожденных детей шехидов (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Проект Фонда "YAŞAT" охватывает детей шехидов, родившихся после Отечественной войны.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, в рамках проекта Фонд "YAŞAT" оплатил необходимые расходы новорожденных детей еще двух шехидов. Так, матерям Шахринура - ребенка шехида Шахрияра Агамалиева, и Альпарслана - сына шехида Джамала Исмаилова, передано по 1000 манатов. На имя каждого новорожденного ребенка в банке будет открыт депозитный счет на 5000 манатов. К этой сумме регулярно будут начисляться проценты, и ребенок шехида сможет снять собранные средства по достижении 16-летнего возраста.

Отметим, что согласно договору, подписанному между банком и матерью, при необходимости мать сможет снять средства раньше, а также сможет обменять эту сумму на любую валюту.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)