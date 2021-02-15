С сегодняшнего дня началась процедура введения второй дозы вакцины от COVID-19 – главврач поликлиники

БАКУ /Trend/ - Сегодня 4 медработникам уже ввели вторую дозу вакцины, сказала в понедельник Trend главврач 2-й городской поликлиники Сабаильского района Баку Севда Асланова.

По ее словам, процедура будет такой же, как и при введении первой дозы вакцины: "Сегодня с 9 часов утра начался второй этап вакцинации от коронавируса, который касается медработников, вакцинированных на первом этапе. На этой неделе вторую дозу вакцины получат 127 человек".

Асланова отметила, что завтра будут вакцинировано 20 человек: "Сегодня вакцина введена 4 лицам, включая меня, завтра вакцинацию пройдут еще 20 человек. Продолжается вакцинация и лиц старше 65 лет – в течение дня прививается 30-40 человек"

Отметим, что Азербайджан закупает вакцину "CoronoVAC", производимую китайской компанией "Sinovac".

Вакцины, которые доставляются в страну поэтапно, на первоначальном этапе вводятся лицам старше 65 лет, медработникам, сотрудникам полиции и лицам из других групп риска. Вакцинация состоит из 2 этапов: вводится две дозы препарата с перерывом в 28 дней.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)