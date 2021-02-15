Школы могут увеличить число занятий, которые сочтут необходимыми - минобразования Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В школах есть возможность увеличения числа очных занятий в группах. Этот вопрос в компетенции руководства школы, оно может увеличить число занятий, которые сочтёт необходимыми.

Как передает в понедельник Trend, об этом сказала сотрудница отдела содержания, обучения и оценки в общем образовании министерства образования Азербайджана Гюлара Худиева.

По ее словам, школам рекомендуется следующее: если ученики ходят в школу два раза в неделю, количество уроков в день не должно превышать пять часов. Согласно рекомендациям, в эти два дня в школе должны преподаваться самые необходимые предметы, где необходим контакт ученика и преподавателя, а остальные уроки - в дистанционной форме.

"В очном образовании количество уроков составляет 3-5 часов, в дистантной форме - 5-6 часов. Во многих школах была пятидневная учебная неделя. Но в сложившихся условиях большинство школ перешли на шестидневный график", - добавила Худиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)