Учащимся необязательно надевать маски во время уроков - минобразования Азербайджана

БАКУ / Trend/ - Учащимся во время уроков необязательно надевать маски, это выбор родителей, однако учителя должны быть в масках.

Об этом сказала сотрудница отдела по содержанию, преподаванию и оценке в общем образовании министерства образования Азербайджана Гюлара Худиева, сообщает в понедельник Trend.

По ее словам, носить детям маски или нет должны решать родители: "Естественно, их рекомендуется носить, и все же это по усмотрению родителей. Учителям же советуем носить либо маски, либо пластиковые щитки, но последние не выполняют функции медицинской маски".

Худиева добавила, что родители не обязаны отправлять детей в школу: "Вопрос пускать детей в школу или нет родители решают по своему усмотрению. Для этого они подписывают соответствующий документ со школой".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)