Житель Ходжавенда водрузил азербайджанский флаг на месте разрушенного армянами дома (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Житель села Салакетин Ходжавендского района Вугар Гусейнов посетил освобожденный от оккупации отчий дом, сообщает в понедельник Trend TV.

Он с трудом нашел место, где был его дом, потому что за время оккупации армяне сравняли его с землей.

Вугар Гусейнов вырос в семье, где было семеро детей.

30 октября 1991 года, когда он стал вынужденным переселенцем, ему было 25 лет. Тогда семейным был только один из его братьев. Сейчас семьи у всех братьев и сестер, и, таким образом, в родное село вернется 7 семей. А пока Вугар один приехал в родное село и водрузил азербайджанский флаг на место, где раньше бы их дом.

Семья Гусейновых с нетерпением ждет тот день, когда сможет вернуться в Ходжавенд.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)