ГЭЦ Азербайджана обратился к кандидатам, желающим стать судьями

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана обратился к кандидатам, желающим быть принятыми на службу в должности судьи и зарегистрированным для участия в тестовом экзамене.

Как сообщили в понедельник Trend в Центре, кандидаты, зарегистрированные Избирательным комитетом судей для замещения должности судьи, могут распечатать "Пропускной лист на экзамен" с 15 февраля по первое марта.

"Тестовый экзамен будет проводиться третьего марта 2021 года в электронном виде посредством компьютеров в две смены в здании ГЭЦ по адресу: город Баку, Насиминский район, улица Абдулвахаба Саламзаде, 28 (бывшее здание Бакинского азиатского университета)", - сказали в Центре.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)