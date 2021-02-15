В Азербайджане суточное число инфицированных COVİD-19 упало ниже 100

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 74 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 106 заболевших, скончались три человека, передает в понедельник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлено 232 197 случаев заражения COVID-19, из числа которых 226 760 человек вылечились, 3 183 – скончались. Продолжается лечение 2 254 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 4 160 тестов, в целом за все время пандемии – 2 506 005 тестов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)