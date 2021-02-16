Применяемая против COVID-19 вакцина эффективна и против новых штаммов - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - Применяемая сейчас против COVID-19 вакцина эффективна и против новых штаммов вируса.

Об этом сказала во вторник Trend член Рабочей группы по инфекционным болезням TƏBİB Назрин Мустафаева.

Она отметила, что мутации вирусов происходят постоянно, и некоторые из них могут быть совсем незначительными: "За последний год вирус COVID-19 претерпел сотни мутаций. Последние три из них были более серьезными, сделав вирус более заразным".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Редактор: Натаван Эфендиева)