В Азербайджане начинается вакцинация от COVID-19 лиц от 50 и старше лет

БАКУ /Trend/ - С 17 февраля планируется вакцинация от COVID-19 лиц от 50 и старше лет.

Об этом говорится в совместном сообщении минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) и TƏBİB, сообщает во вторник Trend

Как отмечается, для этого, пройдя по ссылке https://randevu.its.gov.az/, необходимо взять онлайн-очередь для вакцинации от коронавируса, воспользовавшись электронной услугой «Рандеву для вакцины от COVID-19». С этой целью необходимо ввести номер удостоверения личности и FİN-kod и нажать на «Проверить». Затем из предлагаемого списка нужно выбрать пункт вакцинации, дату и время и ввести номер мобильного телефона. По завершении регистрации на этот номер отправляется сообщение о том, что очередь зарегистрирована. В сообщении указываются дата, время и место, где будет получена первая доза вакцины. В регистратуре медучреждения необходимо будет предъявить удостоверение личности.

Повторная регистрация через 28 дней, когда необходимо будет ввести вторую дозу вакцины, не требуется.

Те, кто затрудняется пройти электронную регистрацию самостоятельно, могут позвонить в поликлинику, где они состоят на учете, и предоставить информацию о себе, и для них будет взята онлайн-очередь посредством электронной услуги.

(Текст: Кямаля Сеидова)