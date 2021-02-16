За последние 3 года минимальная зарплата в Азербайджане выросла более чем в 2 раза

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние 3 года число трудовых договоров выросло на 30%, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения.

По состоянию на 1 января 2021 года их число достигло 1 703 249 (на 393 тыс. больше, чем в 2018 году). В частном секторе число трудовых договоров выросло на 63%, в государственном - на 10%. Только в прошлом году количество трудовых договоров выросло на 149 тыс. (10%).

За последние 3 года минимальная заработная плата увеличилась более, чем вдвое, составив 250 манатов, средняя зарплата - на 66% (в том числе в госсекторе - на 85%, в частном секторе - на 36%), составив 343 манатов.

Рост в частном секторе составил 87%, в государственном - 76%, в том числе, в 2020 г. фонд зарплаты вырос на 18% ( на 18% - в частном и на 6% - в государственном секторе).

За этот период число трудоустроенных лиц выросло на 107%, составив в 2020 году 94 тыс. человек, в том числе число трудоустроенных на оплачиваемые общественные работы - в 55 раз, достигнув 48 тыс. человек.

Число привлеченных к программе самозанятости за последние 3 года увеличилось в 11 раз – в прошлом году к этой программе было привлечено 12 600 человек.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)