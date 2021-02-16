Вакцинация может защитить ту часть населения Азербайджана, которая еще не заразилась – врач "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - Благодаря вакцинации, проводимой в Азербайджане, можно защитить часть населения страны, которая не подверглась заражению вирусом COVİD-19, сказал во вторник Trend врач-инфекционист медучреждения "Ени клиника" Дильман Ахмедов.

По его словам, из 10 млн населения Азербайджана вирусом заразилась только определенная часть: "Но преобладающая часть населения не была инфицирована, в связи с этим очень важно принять упреждающие меры. Если будет очередная волна, они тоже могут заразиться. Поэтому призываю граждан быть активными в вакцинации".

Врач сказал, что сам уже прошел вакцинацию: "Мне сделана первая доза вакцины, завтра время второй дозы. После вакцины чувствую себя хорошо, никаких побочных эффектов не наблюдается".

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)