В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса военнослужащих (версия 2)
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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане стартовала вакцинация военнослужащих от коронавируса, сообщает во вторник Trend.
Вакцинация проходит в Главном клиническом госпитале ВС.
Главный клинический госпиталь ВС и воинские части оснащены самым современным медицинским оборудованием.
Для диагностики заболевания организованы лаборатории, отвечающие современным стандартам, в которых работает обученный за рубежом и прошедший тренинги мерперсонал.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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