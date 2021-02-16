Фонд "YAŞAT” оплатил операции двум раненым участникам Отечественной войны Азербайджана и матери шехида (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает оплату расходов на лечение раненых участников и членов семей шехидов Отечественной войны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.

Согласно информации, Фонд оплатил расходы на операции раненым участникам войны Рагиму Бахрамли и Надиру Мамедову, а также матери шехида Шахрияра Аскерова - Минае Аскеровой.

Напомним, что для упрощения процесса обращения в Фонд "YAŞAT" действует портал yashat.gov.az

С отчетностью Фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau

Также функционирует call-center Фонда - 8110.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)