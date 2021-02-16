Фонд "YAŞAT” оплатил операции двум раненым участникам Отечественной войны Азербайджана и матери шехида (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Фонд "YAŞAT" продолжает оплату расходов на лечение раненых участников и членов семей шехидов Отечественной войны, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Фонд.
Согласно информации, Фонд оплатил расходы на операции раненым участникам войны Рагиму Бахрамли и Надиру Мамедову, а также матери шехида Шахрияра Аскерова - Минае Аскеровой.
Напомним, что для упрощения процесса обращения в Фонд "YAŞAT" действует портал yashat.gov.az
С отчетностью Фонда можно ознакомиться по ссылке https://yashat.gov.az/report/tableau
Также функционирует call-center Фонда - 8110.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
Госагентство жилищного строительства Азербайджана заключило контракт на капремонт офиса в жилом комплексе
Лента новостей
Фонд "YAŞAT” оплатил операции двум раненым участникам Отечественной войны Азербайджана и матери шехида (ФОТО)
Игорь Коротченко о войне в Карабахе, роли Ильхама Алиева в истории и армянской истерике - интервью Trend TV (ВИДЕО)
Изгнанные из своих домов во время Первой Карабахской войны азербайджанцы надеются вернуться домой - Wall Street Journal
Обновленные данные Fitch - отличный индикатор, отражающий устойчивость нашей стратегии - премьер Грузии
Национальная политика Азербайджана в области вакцинации основана на рекомендациях ВОЗ – глава представительства
Некоторые богатые государства закупают вдвое больше вакцин, чем требуется – помощник Президента Азербайджана
Эйюб Гулиев: Для нас это настоящий вызов – театр закрывался, пожалуй, только после пожара в 1985 году (ФОТО)