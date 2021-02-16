Директор Агентства развития медиа Азербайджана о причинах упразднения Фонда господдержки развития СМИ

БАКУ /Trend/ - Названы причины упразднения Фонда государственной поддержки развития СМИ и создания вместо него Агентства развития медиа Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, исполнительный директор Агентства Ахмед Исмаилов на передаче "QəbuldаASAN" сказал, что организационно-правовая структура фонда не позволяла осуществлять широкие мероприятия.

"Действуя в рамках фонда и анализируя процессы в сфере медиа, мы установили, что организационно-правовая структура не позволяет проводить широкие реформы и охватывать все сферы медиа. Иными словами, организационно-правовая форма фонда имела рамки, например, ведение работы только в определенном направлении с оказанием финансовой поддержки СМИ.

Данная форма не позволяла работать со всеми сферами СМИ, в целом с журналистами, принимать меры по повышению их квалификации и профессионализма. Таким образом, наш анализ показал, что есть необходимость в переходе на новую организационно-правовую форму, и Указом Президента Азербайджана было создано публичное лицо юридического права Агентство развития медиа Азербайджана", – уточнил Исмаилов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)