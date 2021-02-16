БАКУ /Trend/ - Все военные госпитали Азербайджана оснащены необходимым оборудованием для вакцинации от COVID-19.

Об этом сказал главный санитарный врач ВС полковник-лейтенант медицинской службы Сурхай Мамедов, сообщает во вторник Trend.

Он отметил, что имеется распоряжение министерства обороны о вакцинации военнослужащих в соответствии со "Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджане на 2021-2022 годы": "Для проведения вакцинации в Бакинском гарнизоне, Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, соответствующих госпиталях на освобожденных от оккупации и других территориях страны созданы соответствующие группы. Все госпитали оснащены необходимым оборудованием».

Мамедов добавил, что вакцинация в азербайджанской армии проводится с учетом рекомендаций и решений ВОЗ и Кабмина Азербайджана.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)