Азербайджанец назначен на высокую должность в Агентстве ООН

БАКУ /Trend/ - Вугар Аллахвердиев, работавший советником посланника по вопросам молодежи генсека Секретариата ООН в Нью-Йорке, назначен менеджером программы Агентства по борьбе с терроризмом ООН, сообщает во вторник Trend.

Ранее он занимал ответственные посты в представительстве ООН в Азербайджане, резиденции организации в Нью-Йорке. Профессиональную карьеру начал в 2006 году в Бакинском офисе ПРООН.

Вугар Аллахвердиев - первый азербайджанец, получивший назначение в Агентство по борьбе с терроризмом ООН, он будет руководить программой, нацеленной на установление направлений маршрутов передвижения террористов воздушным и водным транспортом, создание инфраструктуры в странах-членах ООН по пресечению таких передвижений, международное сотрудничество в этой сфере.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)