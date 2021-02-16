Ряд объектов по продаже мучных изделий в Шеки применял в производстве неоднократно использованное масло

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана (АПБ) провело проверки на объектах по продаже мучных изделий в городе Шеки (ул. С. Рахмана), сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

В ходе проверок было проведен анализ качества растительных масел, используемых в производстве. Для оценки пригодности масел к потреблению была проверена степень их окисления. В трех из 6 объектов, в которых были проведены проверки, было выявлено, что масла использовались неоднократно и не отвечают нормам качества. В связи с этим вышеуказанная продукция была уничтожена, и предприняты соответствующие меры в соответствии с законодательством. Кроме того, предпринимателям были разъяснены требования законодательства.

(Автор6 Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)