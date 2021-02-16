Выпускники САБАХ UNEC успешно интегрируют в мировой рынок труда

БАКУ/Trend/ - Выпускники САБАХ Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC) успешно интегрируют в зарубежный рынок труда.

Так, около 60 выпускников САБАХ UNEC успешно продолжают свою деятельность в престижных отечественных и международных компаниях США, Японии, Англии, Франции, Германии, Польши, Венгрии, Латвии, ОАЭ, Мальты, Эстонии и других стран. Выпускники, в основном, молодые люди, победители конкурса зарубежных образовательных программ Министерства образования и окончившие магистратуру в этих странах. Несколько выпускников дистанционно занимаются трудовой деятельностью в компаниях зарубежных стран.

Центр САБАХ UNEC, действующий с 2014 года, подготовив выпускников, умеющих реализовать свои академические знания в карьере, успешно экспортирует в мировой рынок труда образованный, способный и подготовленный человеческий капитал.