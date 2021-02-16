В Баку завтра ожидаются снег и сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове 17 февраля днем временами ожидаются дожди, к вечеру - мокрый снег и снег, сильный северо-западный ветер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии при министерстве экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове днем и ночью составит 1-3 градуса тепла, атмосферное давление понизится с 760 до 756 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит 80-90 процентов.

В регионах Азербайджана в среду ожидаются осадки, местами мокрый снег и снег, в горных и предгорных районах интенсивного характера. Западный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 2-5, днем - 6-9 градусов тепла, в горах ночью 3-8, днем - 0-3 градуса мороза.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)