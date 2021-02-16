Село Демирчи Шарурского района войдет в состав Садаракского района

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялось онлайн-заседание Комитета по региональным вопросам Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана.

Как передает во вторник Trend, в ходе заседания обсуждались законопроекты "О частичном изменении административного деления Шарурского и Садаракского районов Нахчыванской АР", "О внесении изменений в "Список муниципалитетов в Азербайджане", добавленный к закону Азербайджанской Республики "О территориях и землях муниципалитетов", и документ "О годовом докладе органа, осуществляющего административный контроль за деятельностью муниципалитетов".

После обсуждений документы были рекомендованы для рассмотрения на пленарном заседании парламента.

Отметим, что согласно законопроекту, село Демирчи сельского округа Демирчи, который по административно-территориальному делению относится к Шарурскому району, войдет в состав Садаракского района.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)