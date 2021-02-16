В Сабаильском районе Баку проведена акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Сабаильском районе Баку по случаю сотого дня завершения Отечественной войны проведена акция по посадке деревьев.

Как сообщает во вторник Trend, акция состоялась при содействии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, а также при организационной поддержке ИВ Сабаильского района, Главного управления молодежи и спорта Баку и Молодежного общественного объединения Davam.

В мероприятии приняли участие глава ИВ Сабаильского района Вугар Зейналов, замминистра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, начальник управления Рагиф Аббасов, председатель Общественного объединения Davam, родители шехидов, участники Отечественной войны, чемпионы мира и олимпийских игр, молодые активисты.

В рамках акции было посажено 200 саженцев. Было отмечено, что в ближайшие дни будет посажено еще 650 деревьев.

Матери шехидов выразили признательность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за оказываемое высокое внимание и заботу, а также поблагодарили руководство района и участников акции.

Выступивший на мероприятии глава исполнительной власти района Вугар Зейналов сказал, что герои, погибшие за восстановление территориальной целостности нашей страны, никогда не будут забыты, и их поступки станут примером для будущих поколений.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)