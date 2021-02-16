В Сабаильском районе прошла акция по посадке деревьев приуроченная 100 дню победы в Отечественной войне (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Мероприятие было организовано Министерством молодежи и спорта Азербайджана, Министерством экологии и природных ресурсов, Исполнительной властью Сабаильского района, Главным управлением молодежи и спорта города Баку и Молодежным общественным объединением «Давам».

В мероприятии приняли участие глава исполнительной власти Сабаильского района Вугар Зейналов, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, начальник главного управления Рагиф Аббасов, председатель Молодежного общественного объединения «Давам» Нихад Аллахярлы, родители шехидов, участники и родственники ветеранов войны, олимпийские чемпионы и чемпионы мира, а так же молодежные активисты.

Мероприятие началось с преподнесением в этот район большого государственного флага. Минутой молчания почтили память солдат и офицеров, павших за свободу наших земель и исполнили гимн страны. Затем началась посадка деревьев. При участии семей шехидов, главы исполнительной власти и других гостей было посаженно 200 саженцев деревьев. В продолжение мероприятия в ближайшие дни будет высажено еще 650 деревьев.

Матери шехидов поблагодарили Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первого вице-президента Мехрибан Алиеву, а так же руководство Сабаильского района и участников мероприятия, за то значение, которое придается героически павшим солдатам, и выразили уверенность, что они не будут забыты.

Выступая на мероприятии, глава Исполнительной Власти Вугар Зейналов в свою очередь сказал: «Наши герои, погибшие за целостность наших земель, никогда не будут забыты, их подвиги станут примером для будущих поколений. В соответствии с указаниями и поручениями Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, основное внимание всегда уделяется обеспечению надежной социальной защиты семей шехидов, решению жилищных проблем, расширению объема предоставляемых им привелегий и льгот».

По окончании мероприятия было сделано памятное фото.