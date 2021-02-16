Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО)

Общество 16 февраля 2021 15:43 (UTC+04:00)
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Министерство обороны Азербайджана распространило видеокадры из освобожденного села Хунерли Ходжавендского района, сообщает во вторник Trend .

Trend представляет эти кадры:

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)

Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Image
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
Видеокадры из села Хунерли Ходжавендского района (ФОТО/ВИДЕО) - Gallery Thumbnail
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