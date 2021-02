Проект по модернизации профессионального образования нацелен на поддержку молодежи Азербайджана - глава представительства ЕС

БАКУ /Trend/ - Финансируемый ЕС в Азербайджане проект, направленный на модернизацию системы профессионального образования (СПО), нацелен на поддержку местной молодежи.

Об этом в ходе онлайн мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.

По его словам, реализация проекта под названием “VET for the Future: Development of VET Providers’ Excellence in Azerbaijan” («СПО для будущего: развитие передового опыта представителей СПО в Азербайджане») уже началась в ряде городов Азербайджана.

Призвав молодежь Азербайджана присоединиться к этому проекту для улучшения своего профессионального образования, он назвал данный проект важным для лучшего будущего страны и жизни в целом.

