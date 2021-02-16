Проект по модернизации профессионального образования нацелен на поддержку молодежи Азербайджана - глава представительства ЕС
БАКУ /Trend/ - Финансируемый ЕС в Азербайджане проект, направленный на модернизацию системы профессионального образования (СПО), нацелен на поддержку местной молодежи.
Об этом в ходе онлайн мероприятия сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас.
По его словам, реализация проекта под названием “VET for the Future: Development of VET Providers’ Excellence in Azerbaijan” («СПО для будущего: развитие передового опыта представителей СПО в Азербайджане») уже началась в ряде городов Азербайджана.
Призвав молодежь Азербайджана присоединиться к этому проекту для улучшения своего профессионального образования, он назвал данный проект важным для лучшего будущего страны и жизни в целом.
(Автор: Наргиз Садыхова Редактор: Наталья Кочнева)