Навещены семьи шехидов и ветеранов войны в Агстафинском и Товузском районах (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - При совместной организации Министерства обороны Азербайджана и проекта "Книга памяти для солдата" были навещены семьи шехидов и ветеранов войны, проживающие в Агстафинском и Товузском районах.

Как передает во вторник Trend со ссылкой на Минобороны, руководитель проекта "Книга памяти солдату" Нурана Шихалиева, исполнительный директор Мелтем Шихалиева и военнослужащие навестили семьи 43-х шехидов, 6-ти ветеранов войны и одного гражданина, освобожденного из плена.

Они поинтересовались проблемами семей шехидов, провели беседы, а также вручили подарки и гостинцы.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)