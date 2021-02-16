В Тертерском районе Азербайджана вакцинировано 540 человек

БАКУ /Trend/ - С начала вакцинации в Тертерском районе Азербайджана сделаны прививки 540 человек.

Об этом во вторник сообщили Trend в Тертерской центральной районной больнице. Было отмечено, что среди вакцинированных 351 медработник.

"Как известно, в нашей стране в первую очередь вакцинировали медицинских работников. Поскольку мы тоже работаем в этой области, нас привили прежде всего. На последующем этапе будут вакцинированы лица старше 65 лет. Хотя посещаемость в первые дни была относительно слабой, позже стало наблюдаться оживление. Сегодня утром вакцинировано более 63 человек, состояние их здоровья в норме", – добавили в больнице.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)