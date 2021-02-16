В Азербайджане завтра начнется вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В соответствии со стратегией в Азербайджане поэтапно проводится процесс вакцинации, и с завтрашнего дня начнется вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше, сообщает во вторник Trend со ссылкой на совместное сообщение Минздрава, Госагентства по обязательному медстрахованию (ОМС) и TƏBİB.

Пройдя по ссылке https://randevu.its.gov.az/, необходимо взять онлайн-очередь для вакцинации от коронавируса, воспользовавшись электронной услугой «Рандеву для вакцины от COVID-19».

На видео ниже можно ознакомиться, как нужно проходить регистрацию для вакцинации.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)