Минэкологии Азербайджана о штрафах в отношении лиц, вырубающих деревья на своем приусадебном участке

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана высказалось по поводу того, может ли лицо быть оштрафовано за вырубку дерева на своем приусадебном участке.

Как сообщает во вторник Trend, начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде сказал на передаче "Час эксперта", что это зависит от категории земельного участка.

"Если этот участок отражен в документе дома как частный приусадебный и зарегистирован на имя человека, вырубившего дерево, то он не штрафуется.

Но в большинстве случаев у приусадебных участков не бывает соответствующего статуса, и поэтому вырубившее дерево лицо штрафуется", - уточнил Хикмет Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)