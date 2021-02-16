Минэкологии прокомментировало сожжение бытовых отходов в Сумгайыте

БАКУ /Trend/ - Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана прокомментировало сожжение бытовых отходов в Сумгайыте, в результате чего город окутывает смог.

Как сообщает во вторник Trend, на передаче "Час эксперта" начальник Государственной службы экологической безопасности при министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана Хикмет Ализаде сказал, что в прошлом году министерство неоднократно оштрафовывало Сумгайытский полигон отходов в связи с этим.

"К сожалению, в настоящее время на данной территории есть существенные недостатки. Однако мы вынуждены постоянно штрафовать ответственных лиц, давать обязательные к исполнению указания. Там в настоящее время ведутся работы по строительству и сдаче в эксплуатацию нового полигона. Мы надеемся, что эта проблема скоро будет решена, поскольку Сумгайыт - один из важнейших городов Азербайджана", - добавил Ализаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)