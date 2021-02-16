В Азербайджане заявления для поступления в магистратуру подтвердили 13 857 бакалавров

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане прием заявлений для участия в приемных экзаменах в магистратуру будет продолжен до 23:59 часов 18 февраля, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ).

Прием заявлений бакалавров, желающих участвовать в приемном экзамене, осуществляется электронно, он начался 9 февраля и будет продолжен до 23:59 часов 18 февраля.

По информации на 17:10 часов 16 февраля, заявления подтвердили 13 857 бакалавров - 12 632 по азербайджанскому и 1 225 - по русскому секторам.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)