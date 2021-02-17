В Азербайджане началась вакцинация от коронавируса лиц от 50 и старше лет (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане сегодня началась вакцинация от коронавируса лиц от 50 и старше лет, сообщает в среду Trend .

Чтобы записаться в онлайн-очередь для вакцинации, нужно пройти по ссылке https://randevu.its.gov.az/ и воспользоваться электронной услугой «Рандеву для вакцины от COVID-19». Для этого необходимо ввести номер удостоверения личности и FİN-kod и нажать на «Проверить». Затем из предлагаемого списка надо выбрать пункт вакцинации, дату и время и ввести номер мобильного телефона. По завершении регистрации на этот номер отправляется сообщение о том, что очередь зарегистрирована.

В сообщении указываются дата, время и место, где будет получена первая доза вакцины. В регистратуре медучреждения необходимо будет предъявить удостоверение личности.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)