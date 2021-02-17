TƏBİB прокомментировал вопрос о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - В TƏBİB прокомментировали вопрос о том, будут ли вакцинированы от коронавируса иностранные граждане, живущие в Азербайджане.
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB, на первоначальном этапе этого процесса предусмотрена вакцинация граждан Азербайджана.
(Текст: Кямаля Сеидова)
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