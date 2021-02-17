TƏBİB прокомментировал вопрос о вакцинации иностранных граждан в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В TƏBİB прокомментировали вопрос о том, будут ли вакцинированы от коронавируса иностранные граждане, живущие в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB, на первоначальном этапе этого процесса предусмотрена вакцинация граждан Азербайджана.

(Текст: Кямаля Сеидова)