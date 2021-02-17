UNFPA направил помощь медперсоналу регионов Азербайджана, пострадавших от войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд народонаселения ООН (UNFPA) завершил поставку Центру инноваций и снабжения минздрава Азербайджана 32 комплектов медицинских принадлежностей, сообщает в среду Trend со ссылкой на представительство Фонда в Азербайджане.

В комплекты входят наборы для клинического акушерства и переливания крови, одноразовые принадлежности для ухода за пациентами, а также лекарственные препараты для лечения инфекционных заболеваний. Эти комплекты будут переданы медперсоналу центральных районных больниц, действующих в восьми регионах страны, пострадавших от войны (Агдам, Барда, Тертер, Геранбой, Гёйгёль, Агджабеди, Гянджа, Мингячевир).

Данная деятельность была осуществлена в рамках поддержки мер Фонда, направленных на поддержание усилий правительства Азербайджана по удовлетворению гуманитарных потребностей населения, проживающего в регионах, пострадавших от войны.

(Текст: Кямаля Сеидова)