Лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются на дому - TƏBİB
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются от коронавируса на дому, сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB.
"TƏBİB проводит вакцинацию населения в Сумгайыте, Абшероне и других регионах Азербайджана. Согласно "Стратегии вакцинации на 2021-2022 гг.", с 8 февраля проводится вакцинация граждан старше 65 лет. Лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются на дому", - говорится в сообщении.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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