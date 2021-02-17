Лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются на дому - TƏBİB

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются от коронавируса на дому, сообщает в среду Trend со ссылкой на TƏBİB.

"TƏBİB проводит вакцинацию населения в Сумгайыте, Абшероне и других регионах Азербайджана. Согласно "Стратегии вакцинации на 2021-2022 гг.", с 8 февраля проводится вакцинация граждан старше 65 лет. Лица с ограниченными возможностями здоровья вакцинируются на дому", - говорится в сообщении.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)