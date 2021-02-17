В Азербайджане продолжается вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше - репортаж Trend TV

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане продолжается вакцинация лиц в возрасте 50 лет и старше, сказал в среду Trend TV заместитель главврача 2-й городской поликлиники Сабаильского района Шахин Гулиев.

По его словам, с сегодняшнего утра уже вакцинированы около 60 человек: "Вакцинация в Азербайджане началась 18 января. Перыми вакцинацию прошли медработники, затем она была проведена для лиц старшего возраста, относящихся к группе риска. В настоящее время вакцинация продолжается, все идет своим чередом, у привившихся лиц побочных реакций не наблюдается".

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)