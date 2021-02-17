После введения вакцины никакого дискомфорта нет – врач "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - Я бы советовала каждому пройти вакцинацию, и сама уже получила первую дозу, сказала в среду Trend врач-лаборант "Ени клиника" Лала Ибрагимова.

По ее словам, после введения вакцины она чувствует себя нормально и никакого дискомфорта не ощущает.

Ибрагимова добавила, что 22-23 февраля ей будет введена вторая доза вакцины: "Не стоит бояться вакцинации. Это важно для здоровья каждого из нас. Моему брату 32 года, и он добровольно прошел вакцинацию. Другие члены нашей семьи тоже будут поочередно вакцинированы".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)