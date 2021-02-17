В Азербайджане 165 человек выздоровели от COVID-19, выявлено 154 новых случая заражения

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 154 новых случая заражения коронавирусом, вылечились 165 заболевших, скончались два человека, передает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджана.

В целом на сегодня в Азербайджане выявлен 232 491 случай заражения COVID-19, из этого числа 227 116 человек вылечились, 3 187 – скончались. Продолжается лечение 2 188 активных больных.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 7 758 тестов, в целом за все время пандемии – 2 521 394 теста.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)