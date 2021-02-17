В Азербайджане продолжается вакцинация – фоторепортаж из поликлиники (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 18 января началась вакцинация населения.

Как передает в среду Trend, на предварительном этапе были вакцинированы лица из группы риска – медработники.

На последующем этапе были привиты лица старше 65 лет, которые тоже относятся к группе риска. За этот период также были вакцинированы сотрудники правоохранительных органов, военнослужащие и госслужащие.

С сегодняшнего дня начат процесс вакцинации лиц старше 50 лет. За 2 дня до этого началась регистрация для этих лиц. Они могут записаться в очередь для введения вакцины от коронавируса через сайт https://randevu.its.gov.az/.

Следует отметить, что вакцинация в настоящее время проводится в США, странах Европы, Турции и других развитых странах. Азербайджан также входит в число этих ведущих стран.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)