Похоронен еще один шехид азербайджанской армии, считавшийся без вести пропавшим
БАКУ /Trend/ - Сегодня похоронен считавшийся до недавнего времени без вести пропавшим военнослужащий Анар Нуруллаев, ставший шехидом в Отечественной войне, сообщили в среду Trend в Иполнительной власти Сабирабадского района.
В ИВ отметили, что на похоронах шехида участвовали сотрудники министерства обороны, глава ИВ и другие официальные лица.
Анар Нуруллаев предан земле в селе Османлы, в котором он родился.
Напомним, что Нуруллаев был младшим сержантом, и в последний раз родные связывались с ним 30 сентября.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)
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