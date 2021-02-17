Похоронен еще один шехид азербайджанской армии, считавшийся без вести пропавшим

БАКУ /Trend/ - Сегодня похоронен считавшийся до недавнего времени без вести пропавшим военнослужащий Анар Нуруллаев, ставший шехидом в Отечественной войне, сообщили в среду Trend в Иполнительной власти Сабирабадского района.

В ИВ отметили, что на похоронах шехида участвовали сотрудники министерства обороны, глава ИВ и другие официальные лица.

Анар Нуруллаев предан земле в селе Османлы, в котором он родился.

Напомним, что Нуруллаев был младшим сержантом, и в последний раз родные связывались с ним 30 сентября.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)