Фонд YAŞAT покрыл расходы на хирургические операции отцов двух шехидов и двух участников Отечественной войны (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Фонд YAŞAT продолжает работу по покрытию медицинских расходов раненых в Отечественной войне Азербайджана и удовлетворению медицинских потребностей семей шехидов.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном агентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана, Фонд покрыл расходы на хирургическую операцию отцов двух участников Отечественной войны – Назима Бабаева и Гейдара Гурбанова, а также отца шехида Агаали Юсифова – Вагифа Юсифова и отца шехида Гаджирза Рзаева – Фикрета Рзаева.

Напомним, что для облегчения процесса подачи заявок в Фонд "YAŞAT" и обеспечения прозрачности путем представления регулярных отчетов запущен портал yashat.gov.az.

Для ознакомления с отчетностью Фонда следует перейти по ссылке: https://yashat.gov.az/report/tableau.

Также функционирует колл-центр Фонда - "8110".

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)