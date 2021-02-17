Состоялась церемония награждения конкурса дизайна «Карабахские жемчужины» (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Завершился конкурс дизайна монет «Карабахские жемчужины», основанный Закрытым Акционерным Обществом “AzerGold” совместно с Центром Гейдара Алиева. Победители конкурса были разглашены сегодня на церемонии награждения, состоявшейся в головном офисе ЗАО “AzerGold”.

Выступивший на мероприятии заместитель председателя ЗАО “AzerGold” Хайям Фарзалиев рассказал о том, какой интерес вызвал проект у общественности, отметив, что всего для участия в конкурсе было представлено 887 дизайн проектов. Х. Фарзалиев подробно рассказал о системе оценки работ, отметив, что все проекты были рассмотрены компетентным комитетом жюри, членами которого являлись ведущие специалисты, известные дизайнеры и художники страны. Члены жюри отобрали победителей по 4 номинациям из 195 работ, отвечающих требованиям официального Устава и получивших право на участие в конкурсе. Х. Фарзалиев рассказал также о планах ЗАО о выпуске новой монеты с изображением дизайна победителя, подчеркнув, что отражение на новых монетах элементов многовековой системы национальных ценностей Карабаха, придаст изделиям особенную ценность и внесет свой вклад в их пропаганду.

Директор департамента исследования и научного изучения наследия Гейдара Алиева Центра Гейдара Алиева Махаббат ханум Мехдиева отметила роль конкурса в выявлении молодых талантов, подчеркнув, что регулярная реализация таких проектов имеет важное значение в подготовке нового поколения дизайнеров. Махаббат ханум также отметила, что посвящение конкурса особо важной для нашего народа теме Карабаха стала причиной такого большого интереса не только у художников и дизайнеров, но и у общественности в целом.

В продолжении мероприятия были разглашены имена победителей и продемонстрированы их работы. Так, по итогам решения жюри первое место было присуждено участнику конкурса Али Амирову и его проекту «Каменный след», 2-ое место занял участник проекта Эмин Асланов с дизайном «Мост Лалезар», 3-е место заняла участница Эльнара Дадашзаде с проектом «Карабах – древо жизни». Проект «Шуша – жемчужина Карабаха» участницы Нармин Рустамли, набравший во время онлайн голосовании 1528 голосов, был объявлен победителем за номинацию «Приз зрительских симпатий». Победителю первого места была присуждена денежная награда в размере 3000 манат, второго места – 2000 манат, а победители третьего места и номинации «Приз за зрительские симпатии» были вознаграждены денежным призом в размере 1000 манат каждый.

Лауреаты поделились впечатлениями о конкурсе и поблагодарили организаторов, отметив, что данный конкурс - прекрасная возможность раскрыть и продвинуть новые таланты.

Напомним, что проект «Карабахские жемчужины» посвящен Победе Азербайджанской армии в Карабахе. Одна из основных целей в реализации данного проекта заключается в изготовлении новых монет, пропагандирующих древнюю историю, культуру, искусство и нематериальное культурное наследие Карабаха.