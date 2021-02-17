ASCO предупредило плавающие на Каспии азербайджанские суда в связи с ветреной погодой
БАКУ /Trend/ - Плавающим в Каспийском море судам флота ЗАО "Азербайджанское Каспийское морское пароходство" (ASCO) было направлено предупреждение в связи с ветреной погодой в акватории Каспия.
Как сообщил в среду Trend глава пресс-службы ЗАО Мехман Мехтиев, капитанам судов, стоящих в портах и на якорях, поручено обеспечить на протяжении ветреной погоды стоянку в укрытиях для обеспечения безопасности.
"В связи с погодными условиями уже приняты превентивные меры безопасности, судна находятся в укрытиях. Они выйдут в плавание в море вечером 18 февраля", - уточнил Мехтиев.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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