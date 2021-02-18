Бояться вакцинации не нужно - врач медучреждения "Ени клиника"
БАКУ /Trend/ - Бояться вакцинации от коронавируса не нужно, сказал в четверг Trend врач-лаборант "Ени клиника" Нурали Исмайлов.
По словам врача, он уже получил первую дозу вакцины и чувствует себя нормально: "Вакцины всегда были единственным средством избавления от вирусов. Как врач рекомендую всем, в особенности людям из группы риска, привиться".
(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)
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