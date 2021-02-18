Бояться вакцинации не нужно - врач медучреждения "Ени клиника"

БАКУ /Trend/ - Бояться вакцинации от коронавируса не нужно, сказал в четверг Trend врач-лаборант "Ени клиника" Нурали Исмайлов.

По словам врача, он уже получил первую дозу вакцины и чувствует себя нормально: "Вакцины всегда были единственным средством избавления от вирусов. Как врач рекомендую всем, в особенности людям из группы риска, привиться".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)