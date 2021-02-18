По Азербайджану больше всего случаев заражения COVID-19 в Баку

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 52,2% случаев заражения коронавирусом приходится на Баку, сообщает в четверг Trend.

На втором месте - низменная зона (13,3%). Уровень заражения в Абшеронском районе составляет 12,9%, Гянджа-Газахской зоне - 8,1%, Лянкяранском районе - 2,9%, Губа-Хачмазском регионе - 3%, Горном Ширване - 2,5%, Шеки-Загатальском регионе - 3,2%, Верхнем Карабахе - 1,4%.

В Нахчыване уровень заражения составляет 0,05%.

21% заразившихся коронавирусом в стране лица в возрасте 50-59 лет, 18% - 30-39 лет. Среди заразившихся 5% в возрасте до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. 54% - женщины, 46% - мужчины.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)