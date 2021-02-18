На одной из улиц Баку пересаживаются деревья (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - На территории Ясамальского района Баку пересаживаются деревья, сообщает в четверг Trend.
Речь идет о территории рядом с Центральной научной библиотекой по ул. Бахтияра Вахабзаде.
Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов переносят деревья, посаженные вдоль тротуара.
"Деревья пересаживаются в связи с неисправностью кабеля, проходящего под землей", – сказала Trend глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.
" Деревья не срублены, они аккуратно пересаживаются и находятся в хорошем состоянии", – добавила она.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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