На одной из улиц Баку пересаживаются деревья (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На территории Ясамальского района Баку пересаживаются деревья, сообщает в четверг Trend.

Речь идет о территории рядом с Центральной научной библиотекой по ул. Бахтияра Вахабзаде.

Сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов переносят деревья, посаженные вдоль тротуара.

"Деревья пересаживаются в связи с неисправностью кабеля, проходящего под землей", – сказала Trend глава пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов Ирада Ибрагимова.

" Деревья не срублены, они аккуратно пересаживаются и находятся в хорошем состоянии", – добавила она.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)